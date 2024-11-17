شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان وصيفاً لبطولة ماليزيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:22 م

حصد يوسف سليمان وصافة بطولة كأس ماليزيا للاسكواش، والتي أقيمت خلال الفترة بين 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسر يوسف سليمان في المباراة النهائية أمام الماليزي إيان يو انجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-7.

بينما توجت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي بكأس ماليزيا للاسكواش،وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 12-10, 8-11, 11-6.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.