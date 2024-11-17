شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن حلول لغيابات وسط الملعب فى لقاء مصر وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن حلول لغيابات وسط الملعب في لقاء مصر وبوتسوانا الذى يقام بعد غد الثلاثاء في تصفيات أمم أفريقيا.

ويغيب عن المنتخب في هذه المباراة اثنين من الركائز الأساسية التي بدأت مواجهة كاب فيردي الأخيرة، حيث يغيب محمد شحاتة للإصابة وحمدي فتحي للإيقاف.



ومن المنتظر مشاركة نبيل كوكا وحمدي فتحي في لقاء بوتسوانا المقبل مع وجود فرص لمشاركة عماد دونجا أيضا والذي حل بديلا في اللقاء الأخير لمحمد شحاتة.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.