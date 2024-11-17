شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي أفضل لاعب فى العالم بكونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مصر 4 جوائز فى حفل جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث المقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي فى نسخته الـ 72 يومي 16 و17 نوفمبر .

وفاز أحمد الجندي ، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 ، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وفاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب ناشيء، وفازت مصر بجائزة أفضل دولة، فيما فازت بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر بجائزة أفضل بطولة تم تسويقها.

واستطاع الجندي الفوز بالجائزة بعد منافسة مع بطل العالم المجري شابا بوم وبطل كوريا الجنوبية وونجتاي جون.



كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة في العالم بعدما حقق الاتحاد المصري إنجازات عالمية خلال عام 2024، حيث احتكر أبطال مصر منصات التتويج في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وبطولات كأس العالم، قبل أن تختتم مصر الموسم الدولي بميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024 من خلال البطل الأولمبي أحمد الجندي، بالإضافة إلى تنظيم مصر لبطولات عالمية على أعلى مستوى في ثلاث محافظات مختلفة حيث نظمت مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة، وبطولة العالم للناشئين بالإسكندرية وبطولة العالم للبياثل والترياثل في بورسعيد.



وذهبت الجائزة لمصر بعد منافسة مع المجر وكوريا الجنوبية وايطاليا لتحصد مصر بذلك نصف جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.



وكان المدرب المصري عبد الرحمن عيسى مرشحًا لجائزة أفضل مدرب في منافسة قوية مع مدرب المنتخب المجري يانور مارتينك.



أحمد الجندي



جائزة أفضل بطولة