شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أطالب هانى أبو ريدة بدعم لجنة الحكام الحالية لحين حسم مصيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير المهندس هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة الجديد، بعد تأكد نجاحه بالتزكية، بدعم لجنة الحكام الحالية برئاسة ياسر عبد الرؤوف لحين تسلم مهمة المجلس الجديد رسميا يوم 10 ديسمبر المقبل وتحديد مصير اللجنة بشكل رسمى.

وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" عبر راديو أون سبورت إف إم، "أطالب أبو ريدة بدعم اللجنة الحالية لحين توليه المهمة رسميا، لأنه يتبقى له 3 أسابيع، وخلال هذه الفترة يجب دعم لجنة الحكام بكل قوة، ويحق للمجلس الجديد بعد ذلك تجديد الثقة فى اللجنة، أو استقدام خبير أجنبى أو تعيين خبير مصرى آخر".

وضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضى، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.