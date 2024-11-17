شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان يحسم انتخابات النائب الأول للاتحاد الدولي للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بانتخابات الاتحاد الدولي على مقعد نائب الرئيس بأعلي الأصوات (74٪؜ من الأصوات) ليصبح النائب الأول للرئيس للدوره 2024-2028، وجاء ذلك خلال كونجرس الاتحاد الدولي للعبة فى نسخته الـ 73 المقام يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وأصبح شريف العريان النائب الأول بعدما حسم الانتخابات بالحصول على 74 صوتاً اي بنسبة 73.27%، فيما جاء في المركز الثاني كيتي تشيلر (استراليا) بـ 67 صوتاً بنسبة 66.34%، وجاء في المركز الثالث فياشيسلاف مالشيف (جورجيا) بـ 66 صوتاً ونسبة 65.35%، وفي المركز الرابع دونكوك شونج (كوريا الجنوبية) بـ58 صوتاً ونسبة 57.43%، واخيراً في المركز الخامس آنا ايرينا ديلجادو (باناما) بـ56 صوتاً بنسبة 55.45%.

وأقيمت بالأمس انتخابات الرئاسة والتي شهدت أحداثا مؤسفة أدت إلى تقدم مصر بشكوى للجنة الانتخابية.

فبعد فوز المهندس شريف العريان في الجولة الثانية بالأغلبية، قررت اللجنة القضائية اجراء جولة ثالثة لعدم تحقق الاغلبية المطلقة بتفسير غير صحيح للقانون الذي ينص على تطبيق الأغلبية المطلقة في حال وجود اكثر من مرشحين فيما أقيمت الجولة الثانية بين مرشحين فقط وهما المصري شريف العريان والأمريكي ستول، وبعد اصرار اللجنة الانتخابية على اجراء الجولة الثالثة تم الإعلان عن فوز ستول مما اثار استياء شديد في الجمعية العمومية.

وبعد إعلان هذه النتيجة، قامت مصر بتقديم تظلم واعتراض رسمي للجنة الانتخابية ورئيس الجمعية العمومية وحال رفضهم للتظلم ستقوم مصر برفع الأمر إلى "كاس" المحكمة الدولية الرياضية.

وجاء سير الانتخابات كالتالي:

في الجولة الأولى، فاز المصري شريف العريان ب 42 صوتًا، وحقق ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) 38 صوتًا وتم إقصاء جويل بوزو من فرنسا بعد تحقيقه 22 صوتًا.

في الجولة الثانية، سجل العريان مرة أخرى أعلى عدد من الأصوات بـ 51 صوتًا، بفارق صوت واحد عن ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) الذي حصل على 50 صوتًا، مع امتناع صوت واحد عن التصويت.

وقد تسبب هذا في احتفالات صاخبة وتهاني من جميع الحاضرين للعريان، ولكن تم اللجوء للمادة 10.2 من قواعد انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتطبيق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تتطلب أن يحصل المرشح الناجح على 50٪ +1 وبالتالي تم اللجوء إلى جولة ثالثة في التصويت، رغم أن الجولة الثانية كانت بين مرشحين فقط وهو ما يستوجب اللجوء للغالبية فقط.

وفي الجولة الثالثة فاز ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) ب 53 صوتًا مقابل 48 صوتًا للعريان، مع امتناع صوت واحد عن التصويت.

وبذلك تم الإعلان عن انتخاب روبرت ستول من الولايات المتحدة الأمريكية لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (UIPM).