شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يراقب مواجهة المغرب وتونس فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ميكالي مباراة تونس مع المغرب، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، فى دورة شمال أفريقيا ، باعتبارهما المنافسين المباشرين على التأهل وذلك قبل مباراة مصر والجزائر الليلة ايضا.

ويخوض المنتخبات الأربعة المنافسات بطموحات قوية لحصد النقاط، خاصة أن البطولة تقام بنظام الدورى والفائزان يصعدان إلى نهائيات الامم الإفريقية حالة إقامتها فى كوت ديفوار بينما يصعد منتخب واحد فقط فى حالة إقامتها فى مصر حيث يتنافس على ملف تنظيم البطولة واستضافتها مصر وكوت ديفوار وحتى الآن لم يتم حسم الدولة المستضيفة.

الجولة الأولى شهدت فوز المغرب وتونس على مصر وليبيا بنتيجة 2-1 وقدم الفراعنة مباراة قوية أمام اسود الأطلسي رغم الغيابات المؤثرة فى صفوفه الأساسية ومع ذلك تعهد ميكالى ببذل قصارى الجهد للوصول إلى أبعد نقطة بينما حسم نسور قرطاج فوزهم على ليبيا فى الدقائق الأخيرة، فى المقابل يلعب محاربو الصحراء أول مباراته غداً فى البطولة وستكون المباراة صعبة جداً فى ظل رغبة احفاد الفراعنة التعويض.