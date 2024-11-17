شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رأسية حسام حسن فى الجزائر تصعد بالفراعنة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم، خطف حسام حسن بطاقة التأهل للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى الشقيق فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989، فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له مصر فرحًا.



وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، ولكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكاس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.



وقال حسام حسن عن هذا الهدف التاريخى، "لم أنس هذا الهدف رغم مرور نحو 34 عامًا على تسجيله، من أغلى الأهداف في مسيرتي الكروية".



وأضاف، "كنت قلقًا طوال المباراة نظرًا للضغط من أجل الفوز وإسعاد الجماهير. بكيت عندما سمعت أغنية يا حبيبتي يا مصر. الأغنية منحتني طاقة إيجابية مضاعفة، بجانب تحفيز المدرب الراحل محمود الجوهري لنا، وكذلك الحضور الجماهيري".



ونوه "الهدف جاء من جملة يراها البعض غير منظمة، ولكننا كنا نتدرب عليها وظهر ذلك عندما تواجد 4 لاعبين من المنتخب داخل منطقة الجزاء".



وأتم "كنا نخطط لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الخصم، وبالفعل نجحت في تسجيل الهدف في وقت مبكر".



يذكر أن مصر وصلت المونديال 3 مرات فى تاريخها الكروى عامى 1934 و1990 و 2018 .