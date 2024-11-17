شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى افتتاح الجولة الثامنة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة من دورى المحترفين بإقامة خمس مواجهات غاية في القوة والندية، بعد دخول المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها، خاصة أن هناك العديد من الأندية قامت بتغيير أجهزتها الفنية بسبب سوء النتائج.



فعلى ملعبه يستضيف طنطا المنتشى بعد تحقيق فوزه الأول خارج ملعبه على الترسانة بهدف مقابل للاشئ نظيره القناة الذى يحتل المركز السادس برصيد 11 في لقاء صعب للطرفين .



كما يلتقى منتخب السويس صاحب المركز الـ12 برصيد 9 نقاط نظيره المقاولون العرب صاحب المركز الثالث برصيد 14 في مواجهة متكافئة خاصة بعد تحقيق أبناء الغريب لفوز غالى خارج ملعبه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية ، في الوقت الذى يستضيف فيه بروكسى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط نظيره السكة الحديد الذى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط .



وعلى ملعب نبروه يلتقى المنصورة الذى يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين مع وى الذى تحسنت نتائجه ووصل للمركز الخامس برصيد 12 ، وتختتم مباريات اليوم في الخامسة مساء بمواجهة راية صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط مع سبورتنج صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط .