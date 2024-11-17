الامارات | الوهيبي: كأس السباحة تركز على «ذوي الخبرات المحدودة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن بطولة كأس السباحة التطويرية تعتبر جزءاً من رؤية الاتحاد الهادفة إلى تقديم فرص تطوير مستمرة للسبّاحين، ودعم مجتمع السباحة عبر تعزيز الكفاءة الفنية والمنافسة العادلة، مشيراً إلى أن البطولة تركز على السبّاحين من ذوي الخبرات المحدودة، ما يتيح لهم تطوير مهاراتهم عبر خوض مجموعة متنوعة من السباقات.

وانطلق أمس، كأس السباحة التطويرية بمشاركة 600 سباح وسباحة من 80 جنسية، يمثّلون 26 نادياً حكومياً وأكاديميات خاصة. وتقام السباقات بمجمع حمدان الرياضي في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة أبيكس الرياضية.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «تم تصميم البطولة للمستوى التطويري، بحيث يتنافس السباحون الذين يمتلكون أرقاماً زمنية أبطأ، مقارنة بالمستوى التنافسي، ما يوفر بيئة مشجعة وعادلة للمستويات الفنية المتشابهة. وسيخوض السباحون خلال البطولة سباقات متنوعة، تشمل سباقات السرعة والتحمّل، مع توزيع أكثر من 250 ميدالية ملونة».

وأضاف: «ستقوم اللجنة المنظمة بتوزيع شهادات تقديرية للمدربين، تقديراً لتفانيهم في تطوير مهارات السباحين، كما سيحصل جميع السباحين المشاركين على شهادات مشاركة معتمدة، لدعمهم على المستويين الفني والأكاديمي، وتعزيز فرصهم المستقبلية. ويسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع السباحين وأولياء أمورهم، وتقديم كل أشكال الدعم للنهوض برياضة السباحة في الإمارات».