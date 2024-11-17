شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: جلسة مرتقبة بين هاني أبو ريدة وحسام حسن قبل انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:49 ص

كشف الصقر أحمد حسن كواليس جديدة بشأن مستقبل العلاقة بين حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري الجديد.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، على قناة dmc: "هناك جلسة مرتقبة ستتم بين المهندس هاني أبو ريدة، وحسام حسن قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 10 ديسمبر والتي ستعتمد فوز أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة".

وتابع: "كان هناك مكالمة هاتفية جمعت الطرفين عن طريق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية خلال معسكر المنتخب قبل السفر إلى كاب فيردي لتقريب وجهات النظر بين أبو ريدة وحسام حسن".

وأضاف: "كان هناك أيضا رسائل غير مباشرة أرسلها أبو ريدة لـ حسام حسن لكي يُطمئن مدرب الفراعنة عن الفترة القادمة وتأكيد ثقة أبو ريدة ودعمه للمنتخب في الفترة القادمة".