شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة آدم يوسف لاعب شباب الأهلي بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت آدم محمد يوسف، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، الفحوصات الطبية تعرضه للإصابة بشرخ في عظام الوجه وارتجاج بالمخ، وذلك بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي.

وأكد الدكتور محمد إمام، طبيب فريق مواليد 2009 بالأهلي، أن اللاعب سيظل تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة، قبل أن يتقرر خروجه لمتابعة العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض آدم يوسف للإصابة بعدما اصطدم وجهه برأس رجب أحمد رجب حارس الأهلي، في محاولة من الثنائي لتشتيت الكرة خلال المواجهة التي جمعت بين الأهلي والإسماعيلي عصر اليوم السبت، وانتهت بفوز الأهلي 2 - 1.