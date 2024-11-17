شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد ربيعة: "سمى نفسه شهرة حبًا في مدافع الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد عبد العزيز والد محمد ربيعة نجم منتخب مصر، عن ظهوره المدافع رفقة الفراعنة ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.
وقال أحمد عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية: "ربيعة اسم شهرة محمد حبا في اللاعب رامي ربيعة مدافع الأهلي".
وأضاف والد مدافع منتخب مصر:"الأسرة بالكامل تشجع النادي الأهلي".
وأكمل: "زفاف محمد كان يوم الخميس الماضي ولكن جاء خبر انضمامه للمنتخب وترك كتب الكتاب وتوجه لمعسكر منتخب مصر".
واختتم حديثه قائلًا:"عروسة محمد لم تغضب من تأجيل الفرح وكلنا سعداء باللاعب بعد ظهوره مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الكبير حسام حسن".
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