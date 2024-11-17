شكرا لقرائتكم خبر عن محامى أحمد فتوح: اللاعب ممنوع من قيادة السيارات بعد حكم المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحامى أشرف عبد العزيز ، إن أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك أصبح ممنوعا من القيادة بعد حكم المحكمة الصادر ضده.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية :" أحمد فتوح ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حالياً"، وتابع: "لو كهربا عليه أموال هيدفعها وعرفت البلاغ من الإعلام وسوف أجلس مع اللاعب غداً الأحد".

وواصل: "سنحاول حل أزمة كهربا ونادي الزمالك بطريقة ودية".

وأوضح: "كهربا دفع جزء كبير من الغرامة، ولو حدث اتصال بي كنت سأحل الأمر مع كهربا ونرسل جزء من المبلغ المتوفر مع كهربا ونحاول تدبير المبلغ المتبقي في وقت لاحق".

وأضاف: "سأجتمع كع كهربا وبعدها أتواصل مع الإدارة القانونية بالزمالك، وبعدها سنجد حل، وكل الاحترام لإدارة الزمالك ولكن لم يتواصل معي أحد لحل تلك المشكلة بشكل ودي".