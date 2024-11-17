شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الحديث عن رحيل ربيعة من سموحة في يناير سابق لأوانه والان مع تفاصيل الخبر

أوضح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أنه كان سعيدا باختيارات حسام حسن قبل مواجهة كاب فيردي، مؤكدا أن حسام حسن فتح الباب أمام الجميع للانضمام للمنتخب بعد أن كانت المراكز محجوزة.

قال سامي في تصريحات لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد ربيعة من المدافعين المميزين ويجيد الخروج بالكرة، والحديث عن رحيل ربيعة عن سموحة في يناير المقبل سابق لآوانه".

أوضح: "أحمد عبد القادر مهاري بشكل كبير ويجيد اللعب تحت ضغط، وهو لاعب سريع ويجيد إنهاء الهجمات أفضل من مهاجمين، كما أنه لاعب مميز لم يستفد منه الأهلي وكذلك منتخب مصر".

أشار سامي: "كولر مدرب كبير لكنه لم ينجح في الاستفادة من قدرات أحمد عبد القادر، وموسيماني أنهى مشوار حسام حسن مع الأهلي، ونصحت محمد عبد المنعم بعدم الزهق والعودة سريعًا من الاحتراف، واللعب في فرنسا مختلف تمامًا عن اللعب في مصر، وعبد المنعم ينقصه التأقلم فقط للتألق في الدوري الفرنسي".