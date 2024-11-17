شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نحتاج 250 مليون جنيه سنويا..وتمت تسوية مستحقات اللاعبين المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن النادى يحتاج 250 مليون جنيه سنويا للصرف عليه وتلبية احتياجاته، لافتا إلى أن عائد بيع اللاعبين يذهب إلى سداد الغرامات المستحقة على النادى والتى بسببها يتم وقف القيد.

تابع جمال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر، أنه تمت مؤخرا تسوية المستحقات المتأخرة لجميع اللاعبين.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على فايد بنتيجة 4 / 1، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية.

وشهدت المباراة مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب، رغبة من الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، في منحهم الثقة للدفع بهم خلال منافسات الموسم الجاري.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كلا من، كمال السيد في حراسة المرمى، أحمد أيمن، محمد إيهاب، عبدالله محمد، حسن منصور، عبد الرحمن الدح، محمود أوتاكا، عبدالله حسن، علي الملواني، عمر القط وحسن صابر.

وشارك خلال أحداث اللقاء كل من عمرو السعيد، محمود سنجاري، عبدالله جمال، عبدالرحمن كتكوت، محمد بحيري ومحمد وجدي.

وسجل أهداف الإسماعيلي، كل من حسن صابر في الدقيقة 40، وحسن منصور في الدقيقة 44، وعبد الرحمن كتكوت، من ركلة جزاء، في الدقيقة 70، ومحمود سنجاري، في الدقيقة 78.

ويواجه الفريق نظيره زد، غدا، الأحد، على ملعب بتروسبورت في ثاني وديات الفريق خلال فترة التوقف.