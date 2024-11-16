شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن تأجيل مباراة سوبر السيدات بين الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن تأجيل مباراة الأهلى أمام سموحة فى سوبر سيدات اليد و الذى كان محدد له يوم 17 ديسمبر القادم .

فيما يقام فى الثامنة مساء غدا الأحد ، قمة دورى محترفى كرة اليد المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ,بين الأهلى و الزمالك فى الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن استضافة اللقاء.

تقام مباراة القمة بدون جمهور ، وسط السماح بعدد محدد ، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.



