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الزمالك يهزم الشمس فى خامس جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 16 نوفمبر 2024 10:26 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الزمالك فى أول مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2 قبل الفوز على هليوبوليس واتحاد الشرطة والمقاولون على التوالى.

وأغلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لدورة جديدة وهى الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالى للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالى للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلى مدرب المنتخب الأسبق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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