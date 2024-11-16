شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الترام 80-37 في دوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على نظيره الترام، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

‏‎أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 80-37.

و‏‎قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد خلال المباراة تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

‏‎وكان فريق شباب المرتبط 16 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الترام بنتيجة 73-34 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.