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شاهد مران منتخب مصر بمشاركة مرموش وتريزيجيه استعدادًا لمباراة بوتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته باستاد الدفاع الجوي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي بالاضافة للاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة وانتهى  بالتعادل الإيجابي 1-1  ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة .

وشهد المران مشاركة الثلاثى عمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومروان عطية، بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة.

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مرموش 

 

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تريزيجيه فى المران 

 

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_مرموش وتريزيجيه 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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