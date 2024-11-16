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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة زعيم الثغر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 16 نوفمبر 2024 09:17 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش، كما قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد مواليد (2006) مرانًا بدنيًّا وفنيًّا منفردًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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