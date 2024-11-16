شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد رئيس نادي الترسانة يستقبل قائمة خالد فتحي قبل انتخابات اليد والان مع تفاصيل الخبر

حرصت قائمة خالد فتحي المرشح لانتخابات اتحاد اليد على زيارة نادي الترسانة، حيث استعرضت برنامجها الانتخابي مع مجلس الإدارة برئاسة النائب طارق السعيد الذي استقبل القائمة بحفاوة كبيرة.

وضم وفد القائمة خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، وخالد ديوان المرشح لمقعد نائب الرئيس، ونبيل خشبة المرشح لمقعد أمين الصندوق، والمرشحون لمناصب العضوية: عمرو فتحي، خالد صالح، محمد جمال هليل، عبير عقيل وأحمد زقزوق.