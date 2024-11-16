شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا للكرة للنسائية بعد الفوز على البنك الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مسار للكرة النسائية تأهلاً تاريخيًا بعد الفوز على فريق البنك التجاري الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار للكرة النسائية رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما جاء إيدو كوينز الغيني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

تأهل تاريخي

وتأهل فريق مسار إلى نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ مشاركات الأندية المصرية، فى أول مشاركة لفريق مسار، حيث شارك من مصر سابقا فريق وادي دجلة مرتين من قبل لكنه ودع النسختين من دور المجموعات.