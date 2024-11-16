شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على حرس الحدود وديًا استعدادًا للإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بتروجت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار استعداد الفريق البترولى لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دوري nile.

سجل هدفي بتروجت المهاجم إسماعيل بامبا، ويسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت لتجهيز البدلاء للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد بتروجت لمواجهة الإسماعيلي، بينما يسعد حرس الحدود لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وكان سيد عيد قد صرح للمركز الإعلامي بالنادي بأنه يراهن على البدلاء لأن معظمهم انضم للفريق متأخرا ولم يحضر فترة الإعداد.