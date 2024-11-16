شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: حققنا الأهداف الفنية وسيطرنا على منصات التتويج القارية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن المجلس الحالى نجح فى نحقيق الأهداف الفنية المطلوبة بنسبة كبيرة كما أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا بالجانب الفني من أجل النهوض بمستوى المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية.

وأضاف أن المنتخب حصد ميداليات تاريخية في بطولات العالم، كما أن مصر نجحت فى استضافة البطولات الدولية والقارية، ولمس الجميع حجم النجاح الذي تحقق في استضافة البطولة العربية في العلمين لعامين متتاليين، وذلك بالتنسيق مع الشركة المتحدة صاحبة الجهود الكبيرة.

وتضم قائمة مرزوق علي في انتخابات الجودو كل من:

الرئيس: مرزوق علي

الأعضاء: طارق عز الدين، خالد المعتز، عمر مكرم، أحمد صبرة، فوزي الهلباوي، هشام الجمل.

وتضم قائمة محمد مطيع فى الانتخابات كلا من محمد مطيع فى مقعد الرئيس، وفي مقاعد العضوية كلا من عميد دكتور إيهاب أبو زيد، حسام عوض الله، أحمد عبد الحميد،أحمد المنشاوى، عمرو محجوب، ومحمد سيد على.