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الأهلى يهزم الزهور 3 - 0 فى رابع جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 16 نوفمبر 2024 08:16 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته على إسكندرية للبترول 3-0  قبل الفوز على الشرقية للدخان والترسانة ومركز شباب درنكة على التوالى.

وأغلق مؤخرًا، باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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