شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد حارس مرمى فريق 2006 لتعويض غياب الشناوي وشوبير والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي تصعيد ياسين عبد الحميد حارس مرمى فريق الشباب مواليد (2006) للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، واللذان يتواجدا في معسكر منتخب مصر.

ويشارك في مران الأهلي حاليًا ثلاثة حراس وهم حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش. كما قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد مواليد (2006) مرانًا بدنيًّا وفنيًّا منفردًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.