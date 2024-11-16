شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح رائع لبطولة أفريقيا للشطرنج.. وأحمد عدلي: نسعي لتنظيم أقوى نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم السبت البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة بالشطرنج التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشارك في البطولة الأفريقية للشطرنج للشباب 13 دولة بواقع 52 لاعبًا ولاعبة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلا من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وتقام البطولة الأفريقية للشباب للشطرنج تحت 20 سنة كما تقام أيضا على هامش البطولة الإفريقية بطولة بداية 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في مجمع صالات حسن مصطفى بجوائز مالية تبلغ 250 ألف جنيه.

من جانبه، أكد أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن مصر تسعى لتنظيم أقوي نسخ البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.



وأضاف عدلي، «هناك جهد مبذول لإخراج البطولة بشكل يليق بمصر ونتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المطلق للبطولة، كما نخص بالشكر صالة الدكتور حسن مصطفى على استضافة فعاليات البطولة».

وتابع رئيس اتحاد الشطرنج، «تشرفت بمساعدة زمائلي في مجلس الإدارة لتنظيم البطولة كما كنت في الصفوف الأولى لدعم اللاعبين وأثق في قدرتهم على الوصول لأبعد نقطة في البطولة».



وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.