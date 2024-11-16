شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء منتخب مصر يخوضون مرانا مسائيا باستاد الدفاع الجوى استعدادا لبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اللاعبون البدلاء فى منتخب مصرمراناً فى السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، بعدما وصلت بعثة الفراعنة ظهر اليوم قادمة من كاب فيردى بعد مباراة أمس فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستعيد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، جهود الثلاثى عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية لاعبى الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وغاب عمر مرموش عن مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الرأس الأخضر بقرار من حسام حسن لإراحته، فيما تم استبعاد تريزيجيه ومروان عطية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع الرأس الاخضر في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".

ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي في نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين في عدد النقاط مما يهددهم بمغادرة التصفيات.