شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد سفر هاني وكريم فؤاد إلى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مسئولو النادي الأهلي تأشيرة سفر الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا خلال قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، لخضوعهما للفحص الطبي من قبل الخبير النمساوي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي لكريم فؤاد منذ فترة، لتحديد تطور البرنامج التأهيلي للثنائي وموعد انتظام هاني فى التدريبات الجماعية ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص بفؤاد.

وتعرض محمد هاني للإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي وقام بوضع ركبة صناعية على ركبته الفترة الماضية، واقترب من العودة للانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية بعد العودة من النمسا.

بينما يحدد الخبير النمساوي موقف كريم فؤاد من خوض مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي أو الاستمرار في البرنامج الذي يؤديه في الوقت الحالي تجت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

وقطع محمد هاني شوطا كبيرا من برنامجه التأهيلي وشهدت الفترة الماضية استجابة ركبته للعلاج بعد ارتدائه ركبة وقائية للحفاظ على الركبة، وبات قريبا من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه.