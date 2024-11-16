شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات اتحاد الفروسية الجديد بعد تولي المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري الفروسية ، برئاسة إسماعيل شاكر، أول قراراته في أول اجتماع له عقب الفوز برئاسته بالتزكية لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2028 في 7 نوفمبر الماضي.

وقرر اتحاد الفروسية تعيين هاني حسين سليمان مديراً مالياً للاتحاد، بعد الاستقرار على عدم استمرار أحمد فؤاد الوطن الذي تم تعيينه لهذا المنصب فى اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون الاتحاد.

ويشمل المجلس الجديد لاتحاد الفروسية، إلى جانب الرئيس إسماعيل شاكر، كلا من كريم السبكي نائب الرئيس والأعضاء يوسف علما وعمر ممدوح اسماعيل وإبراهيم المليجي ونهلة الصواف وهديل الحداد.