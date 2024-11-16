شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هانى أبو ريدة تفوز بانتخابات اتحاد الكرة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضى، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.