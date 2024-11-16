شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق باب الترشح للانتخابات.. وقائمة أبو ريدة بلا منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الرابعة عصر اليوم باب الترشح لخوض الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد والمقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل، وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد 10 نوفمبر الجارى ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها يوم الأربعاء الماضى، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هاني ابو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.