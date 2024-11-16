شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدهراوى رئيساً لاتحاد الكاراتيه لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فاز محمد الدهراوى برئاسة اتحاد الكاراتيه فى دورة انتخابية جديدة لمدة 4 سنوات بالحصول على 164 صوتا ليحتفظ برئاسة الاتحاد.

ونجحت قائمة الدهراوى بالكامل بالحصول على 164 صوتا مقابل 78 لقائمة محمد المصيلحى.

وضمت القائمة سيد نصر نائبًا للرئيس، والأعضاء، عصام الدين عبد الرؤوف، سامح الشبراوى، محمد سعد، أمين الزعبلاوى، خليفة السيد، وأحمد عزت“، بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبد الله.

حضر رامى نصوحى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ممثلا عن الزمالك فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكاراتيه، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، بينما حضر مهند مجدى ممثلا عن الأهلى.