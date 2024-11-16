شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بديل محمد شحاتة فى تشكيل الزمالك بعد إصابته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الفني لفريق الزمالك بديل محمد شحاتة نجم الفريق الذى تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطنى ، خاصة أن اللاعب أحد العناصر والركائز الأساسية فى خطة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني.

ويدرس جوزيه جوميز الاعتماد على خدمات اللاعب الشاب محمد السيد في وسط الملعب، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب الشباب، فضلاً عن أن اللاعب مقنع للجهاز الفني في الفترات التى يدفع به فى المباريات.

في سياق مختلف، قرر مسئولو نادي الزمالك زيادة راتب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي وجهازه المعاون فى عقده الجديد، بما يتناسب مع العطاء الذى يقدمه الخواجة مع القلعة البيضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية.

وينوي مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة مع جوميز بعد العودة من ليبيا للاتفاق فيها على الرتوش النهائية على تجديد التعاقد، خاصة أن إدارة النادي الأبيض تلمس مقدار التطور التي ظهر عليه الفريق مع جوميز رغم الظروف الصعبة.

ونجح البرتغالي جوزيه جوميز في تثبيت أقدامه مع الفارس الأبيض، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق الفترة الماضية تحت قيادته، ونجاحه فى التتويج ببطولتين أفريقيتين.