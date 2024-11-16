شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحافظ على صدارة هدافي الفراعنة فى عهد حسام حسن وطاهر يقتحم القائمة والان مع تفاصيل الخبر

حافظ محمود حسن تريزيجيه ، لاعب الريان القطرى، على صدارة قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 5 أهداف فى عهد حسام حسن المدير الفنى للمنتخب قبل قبل مواجهة بوتسوانا بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة، والمقرر إقامتها بالمغرب 2025.

وغاب تريزيجيه عن مباراة الرأس الأخضر التى انتهت بالتعادل 1-1 بسبب حصوله على الإنذار الثاني، فيما يعود للمشاركة فى مباراة بوتسوانا المقبلة.

ونجح محمود حسن تريزيجيه فى هز الشباك 5 مرات ليعتلى صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.

ونجح 9 لاعبين فى تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 9 مباريات حتى الآن 7 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل طاهر محمد طاهر آخر أهداف المنتخب.

وجاءت قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف

محمد صلاح 3 أهداف

رامى ربيعة هدفين

إبراهيم عادل هدفين

مصطفى محمد هدف

محمد عبد المنعم هدف

عمر مرموش هدف

مصطفى فتحى هدف

طاهر محمد طاهر هدف

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.



وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.



في المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".



ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي في نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين في عدد النقاط مما يهددهم بمغادرة التصفيات.