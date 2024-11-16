شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الأخيرة فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وفرضت الرأس الأخضر التعادل 1-1 على ضيفتها مصر، لتوقف سلسلة انتصارات الفراعنة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباريات الجولة الأخيرة

1.مصر – 13 نقطة

2. بوتسوانا – 7 نقاط

3. الرأس الأخضر - 4 نقاط

4.موريتانيا - 4 نقاط



وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.



في المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".



ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي فى نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين فى عدد النقاط ما يهددهم بالخروج.