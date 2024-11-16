شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ اتحادات السلة والسباحة وألعاب القوى والجمباز بالفوز فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قدّم النادي الأهلي التهنئة لمجالس إدارات اتحاد ألعاب القوى والسباحة والجمباز والسلة بعد فوزها في الانتخابات التي أُجريت خلال اليومين الماضيين.

وتقدم مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية وقطاع النشاط الرياضي بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى الجديد برئاسة حاتم فودة، بمناسبة توليه المسئولية بعد الحصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد، مُتمنين له التوفيق في دورته الجديدة، وتقديم كل ما يخدم اللعبة والرياضة المصرية على كافة المستويات.

كما تقدم مجلس الأهلي بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الجديد برئاسة المهندس ياسر إدريس، بمناسبة توليه المسئولية والحصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد ، مُتمنين له التوفيق والعمل على كل ما يخدم الصالح العام، وتحقيق الازدهار للعبة السباحة محليًا ودوليًا.

وتقدم مجلس الأهلي بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز الجديد برئاسة إيهاب أمين العيسوي، بالحصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد ، مُتمنين للمجلس الجديد التوفيق والعمل على ما يخدم كل عناصر اللعبة، والمصلحة العليا للرياضة والمنتخبات المصرية.

وتقدم مجلس الأهلي والإدارة التنفيذية وقطاع النشاط الرياضي، بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي، بمناسبة توليه مقاليد الأمور والحصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد ، مُتمنين للمجلس الجديد التوفيق الدائم، والعمل على الارتقاء بلعبة كرة السلة وتطوير لوائحها التنظيمية والانضباطية بما يخدم مصلحة الأندية والمنتخبات والرياضة المصرية.