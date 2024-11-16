موعد مباراة مسار والبنك التجارى الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مسار للكرة النسائية فريق البنك التجاري الإثيوبي على ملعب بن محمد العبدى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

موعد مباراة مسار والبنك التجارى الإثيوبى

يلتقى فريق مسار للكرة النسائية في السابعة مساء اليوم، السبت، مع فريق البنك التجاري الإثيوبي فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقامة فى المغرب.

ترتيب مجموعة مسار

ويدخل فريق مسار المباراة فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، خلف إيدو كوينز الغيني متصدر المجموعة بنفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما احتل صن داونز الجنوب أفريقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على البنك التجاري الإثيوبي برباعية نظيفة، فيما تذيل البنك التجاري الإثيوبي المجموعة بدون نقاط ليودع البطولة رسميا.

ويحتاج فريق مسار الفوز لضمان التأهل لنصف النهائي بشكل رسمي، بغض النظر عن نتيجة صن داونز وإيدو كوينز الغيني، فيما فقد البنك التجاري الإثيوبي فرصة الصعود بعد الخسارة في أول مباراتين، ليكون أول نادٍ مصري يصعد لنصف النهائي في مشاركته الأولى.

مشوار مسار

وكان فريق مسار للكرة النسائية استهل مشاركته الأولى تاريخيا في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على فريق صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز الغيني في الجولة الثانية.

ويلعب فريق مسار ضمن الجولة الثانية التي تضم بجانبه كلا من صن داونز وإيدو كوينز الغيني والبنك التجاري الإثيوبي، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.