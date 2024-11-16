شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك من أجل حسم ملف تجديد عقد زيزو؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك، خلال الفترة القادمة، لحسم ملف التجديد للاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، حيث تتمسك إدارة النادي باستمراره لما حققه من ألقاب وإنجازات مع الفريق.

ج..أصبح ملف تجديد زيزو للزمالك فى يد حسين لبيب رئيس النادى، حيث وافق المجلس على أن يكون لبيب هو المسئول عن إنهاء هذا الملف، والاتفاق مع اللاعب وتجديده للفريق.

س..هل يمتلك زيزو عروضاً

ج..كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 أشهر)، حيث يرغب النادي فى الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب فى الشتاء المقبل.

ج..كشف مصدر مقرب من "زيزو" أن اللاعب أبدى رغبته مجدداً بالبقاء داخل نادي الزمالك وتجديد عقده، ولكنه ينتظر جلسة مسئولي القلعة البيضاء للاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد تعاقده مع النادي.

ج..كشف مصطفى سيد والد، أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، حقيقة اشتراط اللاعب الحصول على راتبه بالدولار للموافقة على تجديد العقد مع النادى.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب أبلغ إدارة النادى برغبته في البقاء، والأولوية لـ الزمالك، لكن لم يطلب الحصول على العقد بالدولار، ولم يتم التطرق إلى أي أرقام.

ج..أخطر مسئولو نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى آخر الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.