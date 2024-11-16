شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدعم أحمد عيد بعد مشاركته مع المنتخب أمام الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، اتصالاً مع أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدي، لدعمه وتحفيزه بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مواجهة الرأس الأخضر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وشارك أحمد عيد أساسياً في تشكيل الفراعنة خلال مواجهة كاب فيردي، وأثنى علي ماهر على أداء اللاعب متمنياً له استمرار التوفيق مع المنتخب الوطني، كما حفزه على بذل المزيد من الجهد للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بوتسوانا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت 10 ساعات بعد مواجهتها أمس، الجمعة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة .

وترأس اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر في رحلته لكاب فيردي .

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.



وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.



في المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".