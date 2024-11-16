شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بيراميدز يعلن دعم هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز ، دعمه الكامل للمهندس هاني أبوريدة وقائمته فى انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 10 ديسمبر المقبل، مشددا على أنه يرى أن أبوريدة الاختيار المثالي لقيادة كرة القدم المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال رئيس نادي بيراميدز، في بيان رسمي، إن أبوريدة ، بما يمتلكه من ثقل واحترام عالمي، وخبرات محلية ودولية كبيرة، وكذلك كونه أقدم أعضاء مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، قادر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وعودة الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، كونها الرائدة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا.

وشدد المهندس ممدوح عيد على أن قائمة أبوريدة تضم مزيجا رائعا من الخبرة والشباب أصحاب التجارب الواعدة، ويتوقع لهم جميعا النجاح، ويتوسم فيهم تقديم الأفضل للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.