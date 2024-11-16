شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل موريتانيا وبوتسوانا على مائدة حسام حسن فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، على دراسة مباراة موريتانيا وبوتسوانا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق أمس، الجمعة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب "الحمير الوحشية" قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالتصفيات.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.

وفى المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".

ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي في نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين فى عدد النقاط ويهددهم بعدم التأهل.