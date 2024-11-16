شكرا لقرائتكم خبر عن رامى نصوحى ممثلا عن الزمالك فى انتخابات الكاراتيه.. ومهند مجدى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حضر رامى نصوحى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ممثلا عن الزمالك فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكاراتيه لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، بينما حضر مهند مجدى ممثلا عن النادي الأهلى.

ويتنافس فى الانتخابات قائمتا محمد الدهراوى ومحمد مصيلحى، ومن المقرر حضور 259 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى العمومية.

وتضم القائمة الأولى محمد الدهراوى المرشح على الرئاسة ومعه سيد نصر نائبًا للرئيس، والأعضاء، عصام الدين عبد الرؤوف، سامح الشبراوي، محمد سعد، أمين الزعبلاوي، خليفة السيد، وأحمد عزت“.

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبدالله

وتضم قائمة محمد أحمد المصيلحي كلًا من حسام عبد الحليم عجور نائبًا للرئيس، والأعضاء، محمد علي، محمد مجدي عبد العظيم، أحمد سعيد محمود محمد، محمد حسين جاد، وشريف محمد عبد العزيز

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رضوان أحمد سعيد، علاء محمود حسن، عبد الله بهاء الدين، وإبراهيم علي عبد الحميد“.