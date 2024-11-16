شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الفراعنة أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، من المشاركة أساسياً في مباراة الفراعة المقبلة أمام بوتسوانا، بعد العقوبة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الأهلي بالإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وكشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري، عن غياب الحارس محمد الشناوي عن مباراة بوتسوانا المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر أمس الجمعة.

ويستعيد منتخب مصر، جهود الثلاثى عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية لاعبى الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وغاب عمر مرموش عن مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الرأس الأخضر بقرار من حسام حسن لإراحته، فيما تم استبعاد تريزيجيه ومروان عطية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع الرأس الاخضر في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".