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أهلي 2009 يواجه الإسماعيلي اليوم فى بطولة الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 16 نوفمبر 2024 12:06 م

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2009 اليوم، السبت، مع ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي 2009 المباراة وفي رصيده 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 4 مباريات.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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