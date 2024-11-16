شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق اليوم باب الترشح للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يغلق اتحاد الكرة اليوم، السبت، باب الترشح لخوض الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد فى الانتخابات المقرر لها 10 ديسمبر المقبل، وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح الأحد 10 نوفمبر ولمدة 7 أيام وفقاً للائحة.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضى لانتخابات اتحاد الكرة.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلا من هاني ابو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.