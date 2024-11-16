شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة 24 ساعة بعد المشاركة فى اعتزال خالد حسين والعودة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب العودة صباح اليوم، السبت، إلى القاهرة بعد المشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادى النصر الليبى الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، وهي المباراة التي خسرها الأبيض 1-2.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين ، ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصرى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.