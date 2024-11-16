شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم خالد الشناوي إلى الجهاز الطبي للفريق والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادي سيراميكا مع الدكتور خالد الشناوي أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، للانضمام إلى الجهاز الطبي بالفريق، خلال الفترة المقبلة، وكان خالد الشناوي عُين من قبل الاتحاد المصري للاسكواش لرئاسة الجهاز الطبي الذي رافق بعثة الناشئين المتوجة ببطولة العالم في النسخة الأخيرة بالفردي والفرق.



خالد الشناوى

ويلتقي فريق سيراميكا مع زد اليوم السبت، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين في اطار استعداداتهما لاستئناف مسابقة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان سيراميكا تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل فريق سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في آخر نسختين، حيث توج بالنسخة الأولى عقب الفوز على المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما جاء تتويجه بالنسخة الثانية عقب الفوز فيالنهائي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.