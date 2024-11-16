شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخدم ورقة جديدة لحسم ملف تجديد عقد زيزو ..تعرّف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تراهن إدارة نادى الزمالك على ارتباط جماهير القلعة البيضاء بأحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لاستخدامه كورقة للضغط على اللاعب لتجديد عقده وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

ويرتبط "زيزو" بعلاقة قوية مع جماهير نادي الزمالك التي تعتبره أيقونة، وأحد العناصر والركائز الأساسية للفريق، لما ساهم فيه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وحقق لهم العديد من البطولات بمساعدة زملائه.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل بنهاية الموسم، فضلاً عن أن اللاعب بإمكانه التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه لأنه بذلك سيكون فى فترة السماح القانونية.

وجدد أحمد مصطفى "زيزو" رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إيماناً منه بإكمال مسيرته مع الفريق والتى حقق فيها العديد من الألقاب والإنجازات، وكشف مصدر أن اللاعب أبدى رغبته مجدداً بالبقاء داخل نادي الزمالك وتجديد عقده ولكنه ينتظر جلسة مسئولي القلعة البيضاء للاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد تعاقده مع النادي.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.