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الأهلى مع الترام والزمالك مع الزهور فى دور الـ 16 بدورى السلة رجال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 16 نوفمبر 2024 06:15 ص

تقام اليوم مباريات دور ال 16 لدورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الاهلى مع الترام والزمالك مع الزهور.

كما يلتقى الاتحاد مع دمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة.

وعلى مستوى باقى المباريات فيلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.

ومن المقرر أن تكون صالات المرتبط والرجال كالتالى:

ألعاب دمنهور والترام فى صالة برج العرب، التأمين صالة المقاولون، الجزيرة بصالة اتحاد الشرطة، والطيران بصالة ستاد القاهرة، هليوبوليس بصالة النادى بالشروق، والاتصالات بالمركز الأولمبى بالمعادى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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