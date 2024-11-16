شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الترام والزمالك مع الزهور فى دور الـ 16 بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم مباريات دور ال 16 لدورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الاهلى مع الترام والزمالك مع الزهور.

كما يلتقى الاتحاد مع دمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة.

وعلى مستوى باقى المباريات فيلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.

ومن المقرر أن تكون صالات المرتبط والرجال كالتالى:

ألعاب دمنهور والترام فى صالة برج العرب، التأمين صالة المقاولون، الجزيرة بصالة اتحاد الشرطة، والطيران بصالة ستاد القاهرة، هليوبوليس بصالة النادى بالشروق، والاتصالات بالمركز الأولمبى بالمعادى.